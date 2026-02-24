Губернатор Андрей Бочаров провёл встречу с начальником ПривЖД

Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
24 февраля в администрации Волгоградской области состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым. Руководители подвели итоги совместной работы по реализации инфраструктурных проектов на территории региона, а также наметили планы на 2026 год.

Глава региона обратил внимание на то, что РЖД – один из ведущих налогоплательщиков, а оказываемые компанией транспортные услуги помогают развивать как торговые связи промышленных предприятий на территории области, так и экспорт продукции сельхозпроизводителей.

- В целом РЖД являются активным инвестором, на системной основе реализующим на территории Волгоградской области масштабные инвестиционные и инфраструктурные проекты, направленные на укрепление роли региона в качестве современного транспортного узла российского и международного значения, - проводит слова руководителя пресс-служба администрации Волгоградской области.

Отметим, по информации властей, в 2026 году ПривЖД при региональной поддержке продолжит наращивать транспортно-логистические возможности Волгоградской области. В приоритете проекты, связанные с коридором «Север – Юг» и перспективами строительства железной дороги «Астара – Решт», которая в ближайшее время соединит железнодорожную инфраструктуру России, Азербайджана и Ирана.

Фото: администрация Волгоградской области

