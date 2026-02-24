Губернатор Андрей Бочаров провёл встречу с начальником ПривЖД





24 февраля в администрации Волгоградской области состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым. Руководители подвели итоги совместной работы по реализации инфраструктурных проектов на территории региона, а также наметили планы на 2026 год.

Глава региона обратил внимание на то, что РЖД – один из ведущих налогоплательщиков, а оказываемые компанией транспортные услуги помогают развивать как торговые связи промышленных предприятий на территории области, так и экспорт продукции сельхозпроизводителей.

- В целом РЖД являются активным инвестором, на системной основе реализующим на территории Волгоградской области масштабные инвестиционные и инфраструктурные проекты, направленные на укрепление роли региона в качестве современного транспортного узла российского и международного значения, - проводит слова руководителя пресс-служба администрации Волгоградской области.

Отметим, по информации властей, в 2026 году ПривЖД при региональной поддержке продолжит наращивать транспортно-логистические возможности Волгоградской области. В приоритете проекты, связанные с коридором «Север – Юг» и перспективами строительства железной дороги «Астара – Решт», которая в ближайшее время соединит железнодорожную инфраструктуру России, Азербайджана и Ирана.

Фото: администрация Волгоградской области