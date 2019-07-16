Политика 16.07.2019 13:22
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16.07.2019 13:22
Только что Ленинская районная дума удовлетворила заявление главы администрации района Николая Варваровского об уходе с должности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили участники заседания. Исполнять обязанности чиновника будет его заместитель Андрей Денисов. Накануне в отставку ушел мэр Ленинска Олег Некрасов, возглавлявший районную думу.
Череда отставок в Ленинском районе может быть связана с участившимися скандалами в муниципальном образовании, которые обсуждаются на уровне региона. Один из таких инцидентов связан с продажей коммерсантам здания автовокзала, что вызвало негативную реакцию местного населения. Буквально на минувшей неделе на местных чиновников в общественную палату области пожаловались члены местного совета ветеранов. Активисты заявили о том, что центральная площадь в Ленинске оказалась недоступна для проведения массовых мероприятий из-за появившегося ограждения. Оказалось, что на этой территории возводят торговый центр.
Ленинский район расположен в юго-восточной части Волгоградской области на левом берегу реки Ахтубы, в 78 километрах от Волгограда. Граничит с Астраханской областью. Общая численность населения — порядка 30 тысяч человек. Большая часть района представляет собой заволжскую степь. При этом более трети территории муниципального образования занимает Волго-Ахтубинская пойма.
Первым череду «летних» отставок в муниципальных образованиях Волгоградской области открыл мэр Калача-на-Дону Владимир Кришталь. Губернатор Андрей Бочаров, совершивший в начале июля рабочую поездку в райцентр, раскритиковал ответственных должностных лиц за медленный капремонт здания профучилища и образование свалки строительных отходов на берегу реки.
Глава региона продолжает поездки по территориям области, в ходе которых инспектирует реализацию важных проектов по благоустройству, капремонту или строительству социально-важных объектов, а также проводит встречи с местными жителями.
Скриншот с сайта: adm-leninskiy.ru
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