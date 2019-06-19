Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов





Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление руководителю управления Роспотребнадзора Ольге Зубаревой за укрывательство нарушений действующего законодательства. Как сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, надзорному ведомству стало известно, что государственные служащие укрыли ставшие известными нарушения требований действующего законодательства, относящиеся к компетенции ГИБДД. Речь идет о "левых" ассенизаторах, сливающих ЖБО где попало. Прокуроры провели проверку и установили, что сотрудники Роспотребнадзора формально отнеслись к рассмотрению жалобы о незаконном сливе фекалий. Они зафиксировали машину, сделали запрос в ГИБДД и им пришел ответ, что автомобиль на самом деле - простой самосвал, а не ассенизаторская машина. На этом проверка и закончилась - дело было прекращено из-за отсутствия события правонарушения. В свою очередь прокуратура, выявившая данный факт, добилась привлечения нарушителя, который переоборудовал транспортное средство в автоцистерну без согласования с ГИБДД, к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Указанное и послужило основанием для внесения Ольге Зубаревой представления.

"Вместе с тем, как показала новая проверка, работники Управления Роспотребнадзора, оглядываясь на состоявшиеся судебные акты, возбуждают дела об административных правонарушениях, однако в полном объеме предоставленные им права не реализуют, административные расследования проводятся формально", - сообщил Макашов. Межрайпрокуратура надеется на формирование руководителем Управления Роспотребнадзора Ольгой Зубаревой государственной позиции в вопросах исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства при сборе ЖБО и исправлении ситуации.



