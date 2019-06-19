Экология

Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов

Экология 19.06.2019 13:31
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19.06.2019 13:31


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление руководителю управления Роспотребнадзора Ольге Зубаревой за укрывательство нарушений действующего законодательства. Как сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, надзорному ведомству стало известно, что государственные служащие укрыли ставшие известными нарушения требований действующего законодательства, относящиеся к компетенции ГИБДД. Речь идет о "левых" ассенизаторах, сливающих ЖБО где попало. Прокуроры провели проверку и установили, что сотрудники Роспотребнадзора формально отнеслись к рассмотрению жалобы о незаконном сливе фекалий. Они зафиксировали машину, сделали запрос в ГИБДД и им пришел ответ, что автомобиль на самом деле - простой самосвал, а не ассенизаторская машина. На этом проверка и закончилась - дело было прекращено из-за отсутствия события правонарушения. В свою очередь прокуратура, выявившая данный факт, добилась привлечения нарушителя, который переоборудовал транспортное средство в автоцистерну без согласования с ГИБДД, к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Указанное и послужило основанием для внесения Ольге Зубаревой представления.
Отметим, что ранее прокуратура обвиняла территориальное управление Роспотребнадзора в замыливании фактов незаконного слива жидких бытовых отходов. Так, 2018 году надзорное ведомство зафиксировало ряд подобных инцидентов, когда Роспотребнадзор  отказывался проводить проверки или прекращал расследования. Прокуратура по факту бездействия контролирующего ведомства обращалась в суды. В январе текущего года апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила решения в силе и обязала управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провести обоснованную и полную проверку по обращениям граждан по факту слива жидких бытовых отходов с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. 
"Вместе с тем, как показала новая проверка, работники Управления Роспотребнадзора, оглядываясь на состоявшиеся судебные акты, возбуждают дела об административных правонарушениях, однако в полном объеме предоставленные им права не реализуют, административные расследования проводятся формально", - сообщил Макашов. Межрайпрокуратура надеется на формирование руководителем Управления Роспотребнадзора Ольгой Зубаревой государственной позиции в вопросах исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства при сборе ЖБО и исправлении ситуации.

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