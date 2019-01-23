Экология

Волгоградский облсуд заставил госорган заниматься фекалиями

Экология 23.01.2019 12:22
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23.01.2019 12:22


Управлению Роспотребнадзора по Волгоградской области придется провести обоснованную и полную проверку по обращениям граждан по факту слива жидких бытовых отходов с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, такое решение принял Волгоградский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы госоргана. Позиция природоохранной прокуратуры по вопросу бездействия должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области была поддержана.
Как ранее сообщало информагентство, решениями районных судов признано незаконным бездействие управления Роспотребнадзора по Волгоградской области при рассмотрении обращений граждан о фактах незаконного слива жидких бытовых отходов. В них были указаны конкретные места слива отходов, номера транспортных средств, дата и время слива с приложением дисков с видеозаписью нарушений.
Но, несмотря на это, должностными лицами Роспотребнадзора проверочные мероприятия не проводились, виновные лица не устанавливались, при этом без проведения проверки делался вывод об отсутствии состава административного правонарушения, выносилось определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и заявителю давался формальный ответ.
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, сохранения благоприятного состояния окружающей среды природоохранной прокуратурой на незаконные определения Роспотребнадзора было принесено 6 протестов, которые рассмотрены и
удовлетворены Краснооктябрьским и Советским районными судами г. Волгограда.
Не согласившись с позицией природоохранной прокуратуры и районных судов, Роспотребнадзором поданы апелляционные жалобы в Волгоградский областной суд.
В ходе рассмотрения первой апелляционной жалобы по данному делу областной суд встал на сторону природоохранной прокуратуры.

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