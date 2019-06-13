Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде и Волжском лето началось с пляжного беспредела

Аналитика 13.06.2019 20:36
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13.06.2019 20:36


В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: прокуратура запросила сроки для обвиняемых во взрыве дома,  после изгнания арендаторов пляж превратился в помойку, военнослужащие ЮВО поклонились ценной иконе, поющие полицейские на набережной и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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