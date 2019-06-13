



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: прокуратура запросила сроки для обвиняемых во взрыве дома, после изгнания арендаторов пляж превратился в помойку, военнослужащие ЮВО поклонились ценной иконе, поющие полицейские на набережной и другие темы дня.

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