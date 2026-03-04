Авиарейсы в Волгограде выполняются по расписанию, кроме Дубая

Аэропорт в Волгограде вернулся к штатной работе после тревожной ночи. Все рейсы выполняются по расписанию. Отменен лишь один – из Дубая, который был запланирован на 22:20 мск 4 марта. Об этом стало известно еще накануне.

Напомним, что Волгоградская область вечером 3 марта и ночью 4 марта подверглась массированной террористической атаке ВСУ. За это время в общей сложности над регионом было сбито 22 украинских БПЛА самолетного типа – один вечером и 21 ночью.





