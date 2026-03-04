Минобороны РФ: ночью в Волгоградской области сбили 21 БПЛА

Волгоградская область подверглась массовому налету украинских беспилотников. По данным Миноброны РФ, над регионом в период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 21 БПЛА самолетного типа.

Всего в течение прошедшей ночи над регионами России было сбито 32 дрона ВСУ, в том числе в Ростовской, Белгородской, Астраханской и Курской области.

Напомним, что 3 марта в период с 20:00 до 23:00 мск в Волгоградской области также был сбил 1 БПЛА.





