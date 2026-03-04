В Волгограде обследуют поврежденные БПЛА дома на ул. Батова

Сотрудники муниципалитета в Тракторозаводском районе Волгограда приступили к поквартирному обследованию домов на улице Батова, где БПЛА было повреждено остекление.

Специалисты проводят замеры оконных проемов, а также оценивают дальнейшие восстановительные работы, сообщили 4 марта в городской администрации.

Это стало возможным после того, как оперативные службы завершили свою работу на месте происшествия.

- Сотрудники управляющей компании незамедлительно приступили к временному закрытию оконных проемов до восстановления остекления. Данные мероприятия проводятся по мере предоставления собственниками доступа в жилые помещения, - сообщили в мэрии.

Напомним, что в Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Пять человек пострадали.

Для жителей поврежденных МКД ночью был оперативно подготовлен пункт временного размещения в школе №1. Проводится работа по вопросам, связанным с предоставлением компенсаций материального ущерба.

Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

