Жители покинули ПВР в Волгограде после атаки БПЛА

Открытый ночью 4 марта пункт временного размещения жителей дома, пострадавшего от атаки БПЛА на улице Батова в Тракторозаводском районе Волгограда, опустел.

- В школе №1 для жителей пострадавших домов ночью был оперативно подготовлен пункт временного размещения. Здесь организованы спальные места и горячее питание, в настоящее на территории ПВР время жителей нет, - сообщили утром в мэрии.

Напомним, в ночь на 4 марта в Тракторозаводском районе Волгограда БПЛА была атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Пострадали пять человек.

После завершения работы оперативных служб на месте происшествия сотрудники мэрии и УК приступили к поквартирному обследованию домов на улице Батова, где БПЛА было повреждено остекление.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!