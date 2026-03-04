Главное

Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Федеральные новости
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
МЧС: в Волгограде и области 4 марта включат учебные сирены

Сегодня, 4 марта, в Волгоградской области пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. В Волгограде и районах области прозвучат будет подан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Прозвучат сирены и громкоговорители. Также будет задействован эфир радио- и телеканалов. 

- Без паники – все по плану, - предупреждает жителей ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сирены зазвучат с 10 утра. Жителей просят не беспокоится, так как учения являются плановыми, а сигналы учебными.

Отметим, что такая проверка проходит сегодня по всей России. Последние такие масштабные учения проводились в октябре 2025 года.

08:37
Жители покинули ПВР в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде обследуют поврежденные БПЛА дома на ул. БатоваСмотреть фотографии
07:57
Авиарейсы в Волгограде выполняются по расписанию, кроме ДубаяСмотреть фотографии
07:23
Минобороны РФ: ночью в Волгоградской области сбили 21 БПЛАСмотреть фотографии
07:06
МЧС: в Волгограде и области 4 марта включат учебные сиреныСмотреть фотографии
06:40
Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часуСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде открыли аэропорт и отменили опасность по БПЛАСмотреть фотографии
05:33
Ракетная опасность действовала в Волгограде и области больше 4 часовСмотреть фотографии
00:33
Волгоградцы в соцсетях объединились для помощи пострадавшим от БПЛАСмотреть фотографии
00:19
Жителей пострадавшего от атаки БПЛА дома отвезут в пункт временного размещенияСмотреть фотографии
00:17
Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
23:58
Минобороны: 3 марта в Волгоградской области сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
23:45
Бочаров: в Волгограде от БПЛА пострадали пятеро, атакованы домаСмотреть фотографии
22:10
Аэропорт Волгограда закрыли из-за ракетной опасностиСмотреть фотографии
22:04
Ракетную опасность объявили в Волгоградской области 3 мартаСмотреть фотографии
21:52
Мошенники выманили у семьи погибшего на СВО жителя Волгоградской области 4 млнСмотреть фотографии
21:27
В Волгограде зимой заделали дорожные ямы на 4 тысячах кв. метровСмотреть фотографии
21:12
«Москвичи улетают, про нас - забыли»: рейс из Дубая с застрявшими волгоградцами снова отменилиСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде закупают 134 квартиры для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
19:56
Под Волгоградом похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Штиль»Смотреть фотографии
19:21
Беспилотную опасность второй раз объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Кишащую крысами мусорку сняли на видео на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
«Обезумела от того, что натворили люди»: как сложилась судьба знаменитой в Сталинграде слонихи НеллиСмотреть фотографии
17:59
Волгоградка Алина Абраменко взяла титул вице-чемпионки России в тройном прыжкеСмотреть фотографии
17:52
В Госдуме сократят перечень оснований для антикоррупционной проверки депутатовСмотреть фотографии
17:25
Одно прямоугольное, другое – квадратное: на юге Волгограда отказались от планов строительства нового ТРЦСмотреть фотографии
17:18
В Жирновске награды шестерых погибших участников СВО передали семьямСмотреть фотографии
17:05
Готовность 31 ГТС к паводку проверяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:49
Кассация не стала пересматривать приговор за аферу с квартирой 83-летней волгоградкиСмотреть фотографии
16:46
На дорогах Волгограда заделают трещины за 15 миллионовСмотреть фотографии
 