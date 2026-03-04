МЧС: в Волгограде и области 4 марта включат учебные сирены

Сегодня, 4 марта, в Волгоградской области пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. В Волгограде и районах области прозвучат будет подан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Прозвучат сирены и громкоговорители. Также будет задействован эфир радио- и телеканалов.

- Без паники – все по плану, - предупреждает жителей ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сирены зазвучат с 10 утра. Жителей просят не беспокоится, так как учения являются плановыми, а сигналы учебными.

Отметим, что такая проверка проходит сегодня по всей России. Последние такие масштабные учения проводились в октябре 2025 года.

