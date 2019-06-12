Выборы

Волгоградские либерал-демократы убедили Жириновского одобрить местного кандидата в губернаторы

Выборы 11.06.2019 21:42
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11.06.2019 21:42


Список ЛДПР на выборах в Волгоградскую областную думу возглавят председатель партии Владимир Жириновский, депутат Госдумы Игорь Торощин и депутат Волгоградской городской думы Виталий Кривошеев. Как стало известно ИА «Высота 102», депутат Госдумы Игорь Торощин, являвшийся куратором ЛДПР по региону, на ближайшие три месяца назначен координатором реготделения партии. Именно поэтому он сможет идти в первой тройке партийных кандидатов в депутаты регпарламента. По итогам встречи областного актива либерал-демократов с лидером Владимиром Жириновским в Москве принято решение о предложении выдвинуть кандидатом в губернаторы от партии депутата гордумы Виталия Кривошеева. Окончательное решение будет принято на областной партийной конференции. По информации одного из присутствовавших на собрании партийцев, волгоградские активисты настаивали на том, что баллотироваться в главы региона должен местный кандидат. Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», в рядах либерал –демократов Волгоградской области высказывались мнения, что «кандидат – варяг» не сможет обеспечить ЛДПР успех на выборах в регионе.

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