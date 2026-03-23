Сержант из Волгограда выдвинулся с СВО на праймериз в Госдуму РФ

В Волгоградской области зарегистрированы первые три заявки участников предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» для отбора кандидатов в Госдуму РФ. В их числе действующий участник СВО, который проходит службу по контракту с 2023 года.

Согласно официальным данным, 44-летний сержант Дмитрий Акулов зарегистрирован кандидатом предварительного голосования региональным оргкомитетом 20 марта.

В опубликованных данных указано, что Акулов является командиром отделения ОПтУР. Имеет среднее профессиональное образование и в настоящее время учится на заочном в Московском Технологическим институте. Является членом партии.

Также о своем желании пойти в Госдуму заявили 51-летняя начальник отдела в ОАО «ЕПК Волжский» Анна Кузнецова и 32-летняя специалист УМР 1 категории ВолгГМУ Юлия Смольнякова. Кузнецова беспартийная, а Смольнякова является членом «Единой России».

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы пройдет с 25 по 31 мая. В настоящее время идет регистрация участников праймериз. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2026 года.

Фото из архива V102.RU

