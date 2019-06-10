Выборы

Актив ЛДПР из Волгограда едет в Москву с настроем избавиться от неудачных кандидатов в губернаторы

Выборы 10.06.2019 22:00
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10.06.2019 22:00


Специальный заказной автобус повез сегодня в Москву представительную делегацию либерал-демократов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», более 50 активистов ЛДПР, среди которых депутаты разных уровней и координаторы первичных партийных организаций, спешат на встречу с бессменным председателем Владимиром Жириновским. Завтра партийцы намерены рассказать своему лидеру всю правду о сложившейся в регионе политической ситуации, поделиться мыслями насчет потенциальных кандидатов в губернаторы и поднять вопросы, которые обсуждались на недавнем областном слете. 
Изучив мнения и настроения некоторых «жириновцев» перед отправкой в Москву, ИА «Высота 102» пришло к выводам, что активисты ЛДПР из глубинки Волгоградской области крайне обеспокоены, ведь на горизонте так и не появилось способной на конкуренцию, сильной и не комичной партийной кандидатуры для выдвижения на выборы губернатора. Волгоградские сторонники партии в глубине души хотят эпичной битвы за голоса электората, а для этого им нужен кто-то вроде принца на белом коне. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на Волгоградскую область пока нацелились два либерал-демократа. На волшебных принцев, по мнению рядовых сторонников партии, они не тянут. Оба - бывшие кандидаты в губернаторы других регионов, провалившие там избирательные кампании и набравшие настолько ничтожно маленькое число голосов, что об этом даже неловко вспоминать. Речь идет о депутатах Госдумы Александре Курдюмове и Игоре Торощине. 

Оба присутствовали на расширенном областном слете, прошедшем в субботу в волгоградском ДК «Профсоюзов». И, хотя публичная поддержка была высказана в адрес Игоря Торощина, в кулуарах, по некоторым данным, все же преобладает мнение, что варягов - неудачников в качестве кандидатов в губернаторы областным «жириновцам» не надобно. В биографии Игоря Торощина нет ни одной строки, достойной внимания - родился, учился, занимался общественной деятельностью, попал в ряды депутатов. Ни выдающихся достижений, ни опыта управления. Александр Курдюмов и вовсе имеет в рядах коллег по Госдуме сомнительную славу генератора странных предложений. Недавно депутат выступил с мнением, что было бы здорово внести любимую россиянами окрошку в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ранее Курдюмов выступал за перенос столицы страны из Москвы в Нижний Новгород. «Даже страшно представить, какие предложения придут ему в голову, если он станет кандидатом в губернаторы Волгоградской области. Хочется не цирка в исполнении ЛДПР, а реальных выборов с хорошим результатом», - поделился с ИА «Высота 102» один из активистов Волжского. Рядовых партийцев можно понять - в конечном итоге им придется нести на своих плечах груз избирательной кампании в регионе. И если уж рвать жилы, то за того, кто не вызывает негатива и способен на прорыв, а не на очередной провал. Кстати, негатива в адрес претендентов на участие в выборах губернатора Волгоградской области добавил тот факт, что они опоздали на областной сбор ЛДПР. Почти 700 человек, приехавших из разных районов, более часа ждали московских гостей в раскаленном от жары ДК «Профсоюзов».  
Вот и получается, что едут волгоградские либерал-демократы в Москву с очень специфическим настроем. ИА «Высота 102» связалось с координатором реготделения ЛДПР в надежде узнать его мнение по поводу предстоящей встречи с Владимиром Жириновским. Но Сергей Попов предпочел воздержаться от комментариев. 
О сложившейся в стане либерал-демократов ситуации, а также об областном слете сторонников партии ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Неудачники-варяги при поддержке предателей ЛДПР стремятся на выборы губернатора Волгоградской области» и «В Волгограде на жарком слете ЛДПРовцы поклялись бороться до конца за своего кандидата в губернаторы».

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