



В состав совета инициативной группы по выдвижению Андрея Бочарова в губернаторы Волгоградской области на новый срок вошли 14 человек. Как сообщает ИА "Высота 102", координировать деятельность совета будет Сергей Назаров - председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Такое решение было принято сегодня на большом совете актива инициативной группы граждан Волгоградской области, которые поддержали кандидатуру действующего главы региона для участия в новых выборах 8 сентября текущего года.

На заседании, которое прошло сегодня на площадке музея "Россия - моя история", присутствовало 89 человек - членов инициативной группы. Это почетные жители Волгоградской области, видные общественные деятели, олимпийские чемпионы, врачи, учителя, представители сферы культуры, бизнес-сообщества и др. По итогам заседания была принята резолюция с призывом к жителям региона поддержать Андрея Бочарова в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области. О том, чем обусловлен их выбор - в видеоматериале.