В Волгоградской области из-за жары запретили посещать леса





С 17 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, эта мера обусловлена установлением сухой жаркой погоды и призвана обеспечить пожарную безопасность на территории Волгоградской области.

Для информирования населения о действующих ограничениях региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводится работа по установке на въездах в лес предупредительных аншлагов и шлагбаумов, создаются контрольно-пропускные пункты. За соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области.



