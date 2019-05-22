В Волгоградской области из-за жары запретили посещать леса

Экология 17.05.2019 12:09
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17.05.2019 12:09
С 17 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, эта мера обусловлена установлением сухой жаркой погоды и призвана обеспечить пожарную безопасность на территории Волгоградской области.
Для информирования населения о действующих ограничениях региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводится работа по установке на въездах в лес предупредительных аншлагов и шлагбаумов, создаются контрольно-пропускные пункты. За соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области.
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