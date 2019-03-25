В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочих

Расследования 25.03.2019 13:34
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25.03.2019 13:34
Расследование уголовного дела в отношении основного акционера и руководителя ОАО “Завод железобетонных изделий и конструкций” завершено, материалы отправлены районному прокурору. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. Его обвиняют в невыплате заработной платы, сокрытии денег и имущества организации от взыскания налогов в особо крупном размере, а также в преднамеренном банкротстве.
По данным следствия, в 2016 и 2017 годах обвиняемый периодически не платил зарплату более чем 600 сотрудникам завода. Сумма долга перед ними превысила 26 миллионов рублей. При этом финансовая возможность выплатить людям их “кровные” - была. В то время акционерное общество заработало не меньше 257 миллионов рублей. Правда эти деньги, по требованию обвиняемого, напрямую перечислялись контрагентам, минуя расчетные счета завода. Это позволило скрыть доход и уклониться от уплаты недоимки по налогам. Когда налоговики приостановили все расходные операции, обвиняемый решил вывести из актива имущество завода. Он передал имущество аффилированным фирмам. Ими руководили его супруга и жена его приятеля. Имущество оценили в 31 миллион рублей, правда, эти деньги на счет завода не поступили.
Известно, что объем уголовного дела превысил полсотни томов. На время следствия бывшего руководителя заключили под стражу.
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