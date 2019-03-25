В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочих

По данным следствия, в 2016 и 2017 годах обвиняемый периодически не платил зарплату более чем 600 сотрудникам завода. Сумма долга перед ними превысила 26 миллионов рублей. При этом финансовая возможность выплатить людям их “кровные” - была. В то время акционерное общество заработало не меньше 257 миллионов рублей. Правда эти деньги, по требованию обвиняемого, напрямую перечислялись контрагентам, минуя расчетные счета завода. Это позволило скрыть доход и уклониться от уплаты недоимки по налогам. Когда налоговики приостановили все расходные операции, обвиняемый решил вывести из актива имущество завода. Он передал имущество аффилированным фирмам. Ими руководили его супруга и жена его приятеля. Имущество оценили в 31 миллион рублей, правда, эти деньги на счет завода не поступили.

Известно, что объем уголовного дела превысил полсотни томов. На время следствия бывшего руководителя заключили под стражу.