













Депутат от партии «Единая Россия» Гасан Набиев сделал публичное сенсационное заявление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», 64-летний народный избранник на сегодняшнем внеочередном заседании Волгоградской областной думы рассказал о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по словам бывшего топ-менеджера «Газпрома», получают тунеядцы и алкаши. С 2004 по 2016 год Набиев работал генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

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«Я один из вас – самым крупным руководителем был на предприятии, где работало около 6000 человек. Спросить у тех работников, которые работали на предприятии – от и до, у них пенсии сегодня не то, что Михаил Александрович говорит (Таранцов о низких пенсиях, - прим. ред.). Гораздо выше. Не 8 тысяч, не 7 тысяч, Михаил Александрович, как мы говорим, минималка, а у них 16-17 тысяч, а у некоторых 20 тысяч. У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии.

Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!», когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более. Поэтому то, что сегодня принимается законом, пусть это будет тысяча рублей, 500 рублей, это касается малоимущих. Малоимущий сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимается сегодня закон, это нормально надо проголосовать, не надо болтать и здесь лишние разговоры вести».

Спорное утверждение господина Набиева его коллеги по партии власти проигнорировали, в дискуссию с ним вступать не стали. Перед единороссом выступал коммунист Михаил Таранцов, который заявил о том, что реальный прожиточный минимум в регионе и стране в целом сегодня составляет около 20 тысяч рублей против 8,5 тысячи, установленных органами власти. Гасана Гилаловича, по всей видимости, эта реплика задела за живое.

Внеочередное заседание облдумы сегодня было экстренно созвано в связи с необходимостью поддержать проект федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. После принятия Госдумой этого документа данная категория пенсионеров получит доплату в сумме около 700 рублей. Прожиточный минимум в регионе для пенсионеров сегодня составляет 8569 рублей.

Справка. Согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 Гасан Набиев заработал 13,8 миллиона рублей, в собственности у него – три квартиры. По данным за 2016 год парламентарий был значительно богаче: задекларированный доход Гасана Гилаловича составил аж 56,5 миллиона рублей.



