Аналитика

В Волгоградской области прибавили в цене «народные» продукты

Аналитика 19.02.2019 12:33
1924 13
19.02.2019 12:33


В Волгоградской области на прошлой неделе по сравнению с предыдущей из продуктов питания больше всего подорожали пшено и вермишель. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, стоимость килограмма пшена увеличилась на 3,29% и составила 55,88 рубля, килограмм вермишели подорожал на 2,58% (46,11 рубля). Из овощей больше всего прибавили в цене свежие помидоры – 1,76% (153,10 рубля за килограмм). А вот яйца продолжили снижаться в цене – уменьшение составило 1,37%. Теперь цена десятка яиц составляет в среднем 65,69 рубля. 
Между тем, сегодня наделало шуму заявление замглавы ФАС РФ Андрея Цыганова. Как сообщают федеральные СМИ, он считает, что цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. По его словам, покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: Попавшие в снегопад водители испытали стресс на трассах Волгоградской области
24.01.2019 20:06
53530 6
"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села
27.01.2019 17:58
53798 39
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей
13.02.2019 20:02
43407 1
Аналитика
19.02.2019 13:35
Аналитика 19.02.2019 13:35
3925 14 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.02.2019 20:05
Аналитика 18.02.2019 20:05
43883 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.02.2019 16:59
Аналитика 17.02.2019 16:59
44415 17 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.02.2019 11:12
Аналитика 17.02.2019 11:12
10506 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.02.2019 20:13
Аналитика 15.02.2019 20:13
27005 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.02.2019 20:00
Аналитика 14.02.2019 20:00
42016 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.02.2019 20:02
Аналитика 13.02.2019 20:02
43407 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.02.2019 11:44
Аналитика 13.02.2019 11:44
1420 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.02.2019 20:05
Аналитика 12.02.2019 20:05
42167 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.02.2019 15:15
Аналитика 12.02.2019 15:15
3628 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.02.2019 20:00
Аналитика 11.02.2019 20:00
34890 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.02.2019 16:03
Аналитика 11.02.2019 16:03
20946 22 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.02.2019 17:33
Аналитика 10.02.2019 17:33
47528 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.02.2019 20:02
Аналитика 08.02.2019 20:02
45358 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.02.2019 20:03
Аналитика 07.02.2019 20:03
43309 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:31
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвоеСмотреть фотографии
15:13
Администрацию Волгограда суд обязал заняться ливневой канализациейСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде консультант госжилинспекции задержан за мошенничествоСмотреть фотографии
15:00
Обвиняемому во взрыве дома в Волгограде не удалось выйти на свободуСмотреть фотографии
14:38
Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare заключили соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
14:31
Экс-сотруднику желдороги грозит тюрьма за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Гендиректор "ЕвроХима": "ВолгаКалий" выйдет на 100% мощности в 2020–2021 годыСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде студент с пневмонией пикетом отметил отмену крепостного права в РоссииСмотреть фотографии
12:49
Волгоградская облдума делает робкую попытку задать неудобный вопрос администрации региона Смотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области прибавили в цене «народные» продуктыСмотреть фотографии
11:51
Жители Волгоградской области – против газовиков Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде сотрудник ГИБДД с сообщниками инсценировали 11 ДТПСмотреть фотографии
11:17
Волгоградец «обчистил» мобильный банк знакомогоСмотреть фотографии
10:33
Жители Волгоградской области накопили в банках 257 млрд рублейСмотреть фотографии
10:26
Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:50
Чиновники столицы российской провинции не могут жить без иномарокСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области гонконгский грипп вышел вперед Смотреть фотографииCмотреть видео
19:21
В Волгограде в час-пик на «зебре» сбили школьникаСмотреть фотографии
17:47
Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не томуСмотреть фотографии
17:24
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Не пройти-не проехать: жители города под Волгоградом живут как в деревнеСмотреть фотографии
16:17
В Волгоградской области старший кассир банка проиграла почти 13 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:50
Специальный механизм спустит пассажиров-колясочников в волгоградскую «подземку»Смотреть фотографии
15:37
На квартирный вопрос ответили в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде сбежавшему из колонии разбойнику грозит внушительный срокСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской облдуме спустя год вспомнили, что хотели избавить жилые дома от пивнушек Смотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгоградской области в колонию пришли "фаршированные" листы ДВПСмотреть фотографии
14:56
В Волгоградской области МУП оштрафовали за холодные квартиры в отопительный сезонСмотреть фотографии
13:28
Вирусы гриппа продолжают активно циркулировать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 