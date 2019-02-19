В Волгоградской области прибавили в цене «народные» продукты





В Волгоградской области на прошлой неделе по сравнению с предыдущей из продуктов питания больше всего подорожали пшено и вермишель. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, стоимость килограмма пшена увеличилась на 3,29% и составила 55,88 рубля, килограмм вермишели подорожал на 2,58% (46,11 рубля). Из овощей больше всего прибавили в цене свежие помидоры – 1,76% (153,10 рубля за килограмм). А вот яйца продолжили снижаться в цене – уменьшение составило 1,37%. Теперь цена десятка яиц составляет в среднем 65,69 рубля.

Между тем, сегодня наделало шуму заявление замглавы ФАС РФ Андрея Цыганова. Как сообщают федеральные СМИ, он считает, что цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. По его словам, покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.







