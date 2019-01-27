Аналитика

"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села

Аналитика 27.01.2019 17:58
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27.01.2019 17:58

Пока в компании мусорного регоператора оправдываются перед жителями Волгограда за мусорный коллапс, устроенный после нового года, жители глубинки Волгоградской области еще в глаза не видели ответственных за вывоз ТКО. В результате нелегальные свалки около сел и городов продолжают расти. Это происходит даже там, где компания «Управление отходами - Волгоград» все-таки появилась. Как партнера регоператора вывели на чистую воду местные активисты, почему регоператор не заглядывает на  неперспективные территории и что будет, когда жители области начнут получать платежки за услугу, которую они не получают? Подробности – в расследовании ИА «Высота 102».  


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