"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села
Аналитика 27.01.2019 17:58
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27.01.2019 17:58
Пока в компании мусорного регоператора оправдываются перед жителями Волгограда за мусорный коллапс, устроенный после нового года, жители глубинки Волгоградской области еще в глаза не видели ответственных за вывоз ТКО. В результате нелегальные свалки около сел и городов продолжают расти. Это происходит даже там, где компания «Управление отходами - Волгоград» все-таки появилась. Как партнера регоператора вывели на чистую воду местные активисты, почему регоператор не заглядывает на неперспективные территории и что будет, когда жители области начнут получать платежки за услугу, которую они не получают? Подробности – в расследовании ИА «Высота 102».
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