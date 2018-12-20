



В Волгоградской области лишь на 0,1% удалось снизить объем долга по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, этот показатель на 1 декабря составил 167 миллионов рублей. В ЮФО второе место по просроченной задолженности по зарплате занимает Астраханская область – 116,3 миллиона рублей. При этом в соседнем регионе по сравнению с данными на 1 ноября долг уменьшился тоже ненамного - всего лишь на 0,3%.

Между тем, Волгоградская область – четвертая среди регионов России по объему долга по зарплате. «Лидером» является Приморский край – 396,2 миллиона рублей, затем следует Москва – 267 миллионов рублей, на третьем месте – Хабаровский край (193,6 миллиона рублей).



