Дачный сезон: как законно снизить платежи за ЖКХ «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 В Ростове осудят экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко
В Ростове перед судом предстанет бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Как передает Привет-Ростов, дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде.  Симоненко обвиняется в организации двух...
 Путин поручил регионам трудоустроить ветеранов СВО
Владимир Путин поручил регионам оказать содействие по трудоустройству участников СВО. Соответствующий указ размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.  – Содействие приоритетному трудоустройству лиц, названных подпунктах «в» - «a»...
«Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Губернатор Волгоградской области сегодня, 20 мая, в рамках своего визита в город Камышин внезапно для местных властей решил осмотреть один из долгостроев. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров, в частности, побывал на стройплощадке поликлиники, затянувшийся ввод в строй которой ожидают все местные жители. 



Глава Волгоградского региона осмотрел сначала прилегающую территорию, на которой отметил скромное количество рабочей силы и спецтехники.

Объем работ, который производится, количество людей – недостаточны! – сходу заявил губернатор, шагая по стройплощадке в компании с главой Камышина Зинченко и представителем подрядной компании. – Мне здесь пытаются сказки рассказывать, но я же не просто сюда приехал. Мы, конечно, ускорим [строительство] –  в этом нет сомнений.  

Далее в сопровождении уже лишь одного руководителя строительной организации Андрей Бочаров проследовал внутрь здания. На текущий момент, судя по кадрам, строители успели лишь возвести стены, а отделочные работы не начинались совсем, хотя сдать в эксплуатацию новое учреждение планировалось еще к концу прошлого года. 

– Расскажите мне, почему Вы, взрослый человек, выходя на конкурс и побеждая на конкурсе, не рассчитываете свои силы и средства. Я не собираюсь Вас воспитывать. Но Вы понимаете, что от Вашей работы зависит качество жизни людей? От Вас зависит качество жизни людей здесь – в Камышине! Для этого мы строим поликлинику, государство выделяет средства. В конкурсе же все условия расписаны? Так почему вы выходите, такие хорошие, а в итоге страдают люди? – задал вопросы представителю подрядной компании Бочаров. – Люди здесь при чем? 

В ответ руководитель стройкомпании, видимо, за неимением аргументов вынужден был молчать. 

– У вас нет отделочных работ, у вас нет людей. Я даже 40 человек не вижу здесь, – продолжил губернатор Волгоградской области, осматривая здание будущей поликлиники. – Как вы хотите выполнять работы, если, я думаю, здесь должно работать не меньше 160-ти человек?

После Андрей Бочаров попросил озвучить ему планы работ подрядной компании на недели и месяцы, однако ответа вновь вразумительного не услышал. Более того, признался застройщик, в Камышин он приехал лишь накануне вечером.  

Напомним, здание новой поликлиники возводится на улице Советской в Камышине. Площадь здания составит более 3 тыс. кв. м. Планируется, что поликлиника будет работать в две смены. Смена рассчитана на 800 помещений, то есть с утра до вечера здесь смогут принять до 1600 человек из Камышина, Камышинского и соседних районов Волгоградской области. 

Помимо поликлиники с сетью кабинетов для врачей, объект вместит в себя: отделение медицинской профилактики, собственная клинико‐диагностическая лаборатория, дневной стационар на 16 коек, блок неотложной помощи, блок проведения рентгенологических исследований и многое другое Известно, что на втором этаже разместится терапевтическое отделение, а на третьем будут принимать узкие специалисты. Предусмотрено максимальное внедрение цифровых технологий приёма посетителей: онлайн-запись, электронные медкарты, автоматизированные назначения.

