



Губернатор Волгоградской области сегодня, 20 мая, в рамках своего визита в город Камышин внезапно для местных властей решил осмотреть один из долгостроев. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров, в частности, побывал на стройплощадке поликлиники, затянувшийся ввод в строй которой ожидают все местные жители.





Глава Волгоградского региона осмотрел сначала прилегающую территорию, на которой отметил скромное количество рабочей силы и спецтехники.

– Объем работ, который производится, количество людей – недостаточны! – сходу заявил губернатор, шагая по стройплощадке в компании с главой Камышина Зинченко и представителем подрядной компании. – Мне здесь пытаются сказки рассказывать, но я же не просто сюда приехал. Мы, конечно, ускорим [строительство] – в этом нет сомнений.

Далее в сопровождении уже лишь одного руководителя строительной организации Андрей Бочаров проследовал внутрь здания. На текущий момент, судя по кадрам, строители успели лишь возвести стены, а отделочные работы не начинались совсем, хотя сдать в эксплуатацию новое учреждение планировалось еще к концу прошлого года.

– Расскажите мне, почему Вы, взрослый человек, выходя на конкурс и побеждая на конкурсе, не рассчитываете свои силы и средства. Я не собираюсь Вас воспитывать. Но Вы понимаете, что от Вашей работы зависит качество жизни людей? От Вас зависит качество жизни людей здесь – в Камышине! Для этого мы строим поликлинику, государство выделяет средства. В конкурсе же все условия расписаны? Так почему вы выходите, такие хорошие, а в итоге страдают люди? – задал вопросы представителю подрядной компании Бочаров. – Люди здесь при чем?

В ответ руководитель стройкомпании, видимо, за неимением аргументов вынужден был молчать.

– У вас нет отделочных работ, у вас нет людей. Я даже 40 человек не вижу здесь, – продолжил губернатор Волгоградской области, осматривая здание будущей поликлиники. – Как вы хотите выполнять работы, если, я думаю, здесь должно работать не меньше 160-ти человек?

После Андрей Бочаров попросил озвучить ему планы работ подрядной компании на недели и месяцы, однако ответа вновь вразумительного не услышал. Более того, признался застройщик, в Камышин он приехал лишь накануне вечером.

Напомним, здание новой поликлиники возводится на улице Советской в Камышине. Площадь здания составит более 3 тыс. кв. м. Планируется, что поликлиника будет работать в две смены. Смена рассчитана на 800 помещений, то есть с утра до вечера здесь смогут принять до 1600 человек из Камышина, Камышинского и соседних районов Волгоградской области.

Помимо поликлиники с сетью кабинетов для врачей, объект вместит в себя: отделение медицинской профилактики, собственная клинико‐диагностическая лаборатория, дневной стационар на 16 коек, блок неотложной помощи, блок проведения рентгенологических исследований и многое другое Известно, что на втором этаже разместится терапевтическое отделение, а на третьем будут принимать узкие специалисты. Предусмотрено максимальное внедрение цифровых технологий приёма посетителей: онлайн-запись, электронные медкарты, автоматизированные назначения.