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Общество

В Волжском и Камышине расторгнуты контракты на строительство поликлиник

Общество 01.08.2026 18:00
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01.08.2026 18:00


Управление капитального строительства Волгоградской области в одностороннем порядке расторгло государственные контракты на строительство двух медицинских объектов – детской поликлиники в Волжском и взрослой поликлиники в Камышине. Решение принято после внеплановых проверок, проведённых губернатором Андреем Бочаровым.

Глава региона лично проинспектировал строящиеся объекты и выявил системные проблемы: отставание от утверждённых графиков, низкое качество выполняемых работ и неэффективное использование бюджетных средств. По итогам проверок губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопрос о смене подрядных организаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального комитета строительства, подрядчики уже отстранены от выполнения работ, часть решений о расторжении контрактов вступила в законную силу. В ближайшее время ведомство проведёт конкурсные процедуры для определения новых исполнителей, которые завершат строительство объектов с соблюдением всех требований качества и сроков.

Строительство детской поликлиники в Волжском началось в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Объект должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2025 года, однако подрядчик не выполнил обязательства в установленный срок. Аналогичная ситуация сложилась и с поликлиникой в Камышине, которую планировали открыть в начале 2026 года. Срыв сроков на обоих объектах вызвал обоснованное недовольство жителей городов, которые долгое время ждут улучшения доступности медицинской помощи.

Губернатор Андрей Бочаров держит ситуацию на особом контроле и неоднократно подчёркивал, что объекты здравоохранения являются приоритетными для региона. В ходе проверок он акцентировал внимание на недопустимости формального подхода к исполнению контрактов и поручил усилить контроль за строительством социально значимых объектов на всех этапах.

В настоящее время региональные власти прорабатывают механизмы завершения строительства. После определения новых подрядчиков работы будут возобновлены в кратчайшие сроки. Ожидается, что поликлиники будут достроены и введены в эксплуатацию в 2027 году, что позволит значительно повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей Волжского и Камышина.

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