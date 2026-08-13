В Волгоградской области ищут бесследно пропавшего 24-летнего парня





Четвертые сутки в Волгоградской области ищут 24-летнего Виктора Черкасова. Выйдя из дома в понедельник 10 августа, юноша вскоре перестал выходить на связь.

Не сумев связаться с волжанином и не дождавшись его возвращения на следующий день, родственники забили тревогу и обратились в полицию. Вскоре после этого на поиски молодого человека вышли волонтеры «ЛизаАлерт». Не сообщая никаких деталей ни об исчезновении Виктора Черкасова, ни о ходе поисковых работ, представители отряда отмечают лишь, что сконцентрировали свою работу в Волгограде.

Приметы Виктора: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. Русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения был одел в черную футболку, серые штаны и в зеленые кроссовки.

Всех, кто видел 24-летнего волжанина, просят обратиться в полицию.

В выходные полноценная поисковая операция развернулась в Даниловке – и местные жители, и волонтеры «ЛизаАлерт», и полицейские разыскивали 17-летнего юношу с ментальными нарушениями. Прочесав все заброшенные дома и хозпостройки, вечером воскресенья участники масштабных поисков обнаружили подростка на крыше соседнего дома.

Фото поискового отряда "ЛизаАлерт"