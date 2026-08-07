Молодую волгоградку с опухолью спасли от паралича стопы





Медики Волгоградской областной клинической больницы удалили пациентке невриному малоберцового нерва, которая в будущем грозила параличом стопы. Женщина обратилась к врачам в связи с опухолью стопы, которая стала увеличиваться в размерах и причинять боль.

После проведения УЗИ и МРТ голени специалисты выявили невриному - доброкачественную опухоль оболочки малоберцового нерва. Это могло привести к разрушению нерва и потере подвижности стопы.



Из-за тесного сращения невриномы с нервными волокнами существовала высокая вероятность повреждения нерва в ходе операции. Тем не менее, хирургическое лечение оставалось единственным шансом предотвратить катастрофу.



Сложная операция прошла под непрерывным нейрофизиологическим мониторингом. Благодаря профессионализму нейрохирургов удалось сохранить нерв в целостности.



Уже на четвертый день после операции пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Движения в стопе полностью сохранены, женщина чувствует себя хорошо и находится под амбулаторным наблюдением специалистов.



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