В Волгограде наградили сто лучших спортсменов и тренеров





В Волгоградской области в преддверии Дня физкультурника чествовали порядка ста выдающихся спортсменов, заслуженных тренеров, руководителей спортивных учреждений, ветеранов отрасли и специалистов сферы физической культуры и спорта. Торжественная церемония состоялась на Мамаевом кургане, где были вручены федеральные и региональные награды. Еще 34 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России».

По информации облспорткомитета, награды федерального уровня — почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», нагрудные знаки «Отличник физической культуры и спорта», Почетные грамоты Министерства спорта Российской Федерации и Благодарности Министра спорта Российской Федерации — получили 14 волгоградцев. Так, почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» удостоен заместитель директора спортивной школы по адаптивным видам спорта Андрей Мастеров. Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» получили старший инструктор-методист спортивной школы олимпийского резерва Марина Сандирова и старший тренер-преподаватель по дзюдо спортивной школы олимпийского резерва Ольга Шамаева.



Также в ходе церемонии вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Волгоградской области и комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.



Фото администрации Волгоградской области