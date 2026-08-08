Под Волгоградом отменена семичасовая беспилотная опасность

В Волгоградской области отменён режим беспилотной опасности. Рассылку соответствующих уведомлений в 05:56 8 августа начало МЧС России через ведомственное приложение и смс.

Волгоградцы и гости региона теперь могут покинуть укрытия, безопасно пользоваться лифтами, находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Напомним, как ранее сообщала редакция, беспилотная опасность была объявлена 7 августа в 23:10 и без малого длилась порядка семи часов. По информации мониторинговых каналов, ночью дроны фиксировались в северных районах региона. При этом Росавиация аэропорт Волгограда не закрывала. Воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»