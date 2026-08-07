Сегодня, 7 августа, в Центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева в Камышине родным военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, были переданы государственные награды.
Как сообщили в администрации городского округа Волгоградской области, Указом Президента награждены трое жителей Камышина. Ордена Мужества вручили родным рядовых Сергея Еремина и Сергея Запорожского. Медаль Жукова передали близким гвардии рядового Михаила Щенникова.