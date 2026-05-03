



Комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал о спасении 70-летнего пенсионера командой волгоградских хирургов «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25». Медики провели сложнейшую операцию по восстановлению кровотока верхней брыжеечной артерии.

- У мужчины была тяжелая форма атеросклероза. Исследование методом компьютерной томографии показало критическое сужение артерии - стеноз чревного ствола и окклюзия верхней брыжеечной артерии. Это грозило ишемией кишечника - состоянием, которое часто приводит к летальному исходу, - сообщили в облкомздраве.

Чтобы купировать опасность, специалисты установили пенсионеру стент, который расширил просвет сосуда. Вмешательство было произведено филигранно через прокол в руке.

Отметим, операция проводилась под руководством заведующего Андрея Лёгкого. Сейчас пациент продолжает лечение в хирургии. Ему назначена специальная терапия и реабилитация. Угроза жизни миновала.

