В Волгоградской области седьмой час действует беспилотная опасность





8 августа в Волгоградской области жители вновь провели ночь, ожидая удар ВСУ. Накануне в 23:10 на территории региона была объявлена беспилотная опасность. Режим продолжает действовать и по сей час.

По информации специалистов, гражданам рекомендуется воздержаться от нахождения на открытых участках улиц, использования лифтов и приближения к остеклённым проёмам. По возможности до отмены режима следует укрыться в помещении без окон.

Отметим, на текущий момент беспилотная опасность действует в Волгоградской области уже седьмой час. По информации мониторинговых каналов, в течение ночи группы вражеских БПЛА фиксировались в северных районах региона: Еланском, Михайловском, Даниловском и Новоаннинском.

Фото из архива ИА «Высота 102»