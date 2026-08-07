В Центральном парке Волгограда испытали будущие фонтаны





На трех фонтанах создаваемого в ЦПКиО комплекса проведены первые гидроиспытания. Чаши и дренажные системы наполняли водой на одни сутки, чтобы убедиться, что их дно, стенки и места ввода коммуникаций не пропускают жидкость. Успешное тестирование позволяет перейти к следующему ответственному этапу – монтажу оборудования, форсунок и насосных групп. В настоящее время идет тестирование герметичности чаши четвертого фонтана, аналогичная проверка ждет пятый водный объект. Ранее на всех пяти объектах было полностью выполнены строительные работы, облицовка гранитными плитами и смонтированы подводящие сети.

Одновременно на строительной площадке продолжается создание самого большого фонтана овальной формы .



Напомним, фонтанный комплекс будет состоять из шести чаш общей площадью 1700 квадратных метров. Система поддерживает 22 типа водных эффектов и фигур, максимальная высота струй — 40 метров. Водные объекты способны синхронизировано воспроизводить свето - музыкальное шоу, основная часть будет транслироваться в самой большой чаше. Водно-музыкальное программа будет дополнена голографическими картинами, лазерами и даже живым огнем. Шоу фонтанов такого уровня в России еще не создавалось - производитель сгенерирует несколько десятков уникальных сценариев.



Для удобного просмотра шоу прямо перед фонтанами, на возвышенности вдоль ул. Батальонной, планируется оборудовать амфитеатр с сидячими местами.



Фото Центрального парка