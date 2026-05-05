Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
В Волгоградской области 30 тыс. человек прошли обследование в районных ЦАОПах

Здоровье 05.05.2026 12:03
В Волгоградской области медики подвели промежуточные итоги работы разветвлённой сети центров амбулаторной онкологической помощи. По данным специалистов, только лишь с начала 2026 года обследования прошли 30,5 тыс. пациентов. Благодаря широкому охвату, региону удалось улучшить показатель выявляемости рака. На ранних стадиях диагноз ставится двум из трёх пациентов.

Развёрнутая сеть региональных ЦАОПов включает в себя 14 учреждений, оснащённых всем необходимым современным оборудованием для эффективного обследования. По данным чиновников, они созданы во всех районах региональной столицы, а также в Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, Калаче-на-Дону, Палласовке.

По статистике основная нагрузка ложится на волгоградские центры, оборудованные на площадках волгоградских поликлиник: №28, где в первом квартале было обследовано 4,4 тыс. человек; №2 – где на приёме у онкологов побывали 4,2 тыс. человек; поликлиники №15 – 3,6 тыс. человек. В районах по обследованиям лидирует ЦАОП в Урюпинске, где за первые месяцы 2026 года приняли 3,3 тыс. человек.

Отметим, в целом, с 2019 года, волгоградские онкологи оказали медицинскую помощь 566,4 тыс. пациентов.

