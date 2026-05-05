



В Волгоградской области медики подвели промежуточные итоги работы разветвлённой сети центров амбулаторной онкологической помощи. По данным специалистов, только лишь с начала 2026 года обследования прошли 30,5 тыс. пациентов. Благодаря широкому охвату, региону удалось улучшить показатель выявляемости рака. На ранних стадиях диагноз ставится двум из трёх пациентов.

Развёрнутая сеть региональных ЦАОПов включает в себя 14 учреждений, оснащённых всем необходимым современным оборудованием для эффективного обследования. По данным чиновников, они созданы во всех районах региональной столицы, а также в Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, Калаче-на-Дону, Палласовке.

По статистике основная нагрузка ложится на волгоградские центры, оборудованные на площадках волгоградских поликлиник: №28, где в первом квартале было обследовано 4,4 тыс. человек; №2 – где на приёме у онкологов побывали 4,2 тыс. человек; поликлиники №15 – 3,6 тыс. человек. В районах по обследованиям лидирует ЦАОП в Урюпинске, где за первые месяцы 2026 года приняли 3,3 тыс. человек.

Отметим, в целом, с 2019 года, волгоградские онкологи оказали медицинскую помощь 566,4 тыс. пациентов.

