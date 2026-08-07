В Волгограде зарезавшая прохожую наркоманка ответит за убийство





После смерти получившей тяжелое ножевое ранение женщины наркоманке из Красноармейского района изменили статью.

– Уголовное дело возбуждалось по статье «Покушение на убийство», – прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Однако после гибели потерпевшей статья была заменена на «Убийство».

Потрясшее жителей Красноармейского района преступление произошло в прошлые выходные. Страдающая от наркозависимости девушка ударила прохожую ножом в область шеи. Пожилую женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу № 15, где она накануне скончалась.

О том, что соседка, разгуливающая по улицам в неадекватном состоянии, в буквальном смысле лишила их сна, волгоградцы рассказывали не раз. Накануне нападения девушка «отличилась» стриптизом на многолюдной улице.

Фото из архива V102.ru