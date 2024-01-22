Бастрыкин займется чиновниками Волгоградской области из-за потопа в поселке сирот

Напомним, первый раз дети-сироты обращались к главе СК РФ весной прошлого года, когда затопило из дома. После этого СУ СК по Волгоградской области организовало проверку по статье «Халатность». Освободить дома из водного плена удалось только после того, как спецтехника в течение нескольких часов откачивала талые воды. В администрации Еланского района тогда заверяли, что в этом году на улице Подольская уложат твердое покрытие.
Однако никакой дороги на улице не появилось. Чиновники засыпали дорогу битыми кирпичами, кусками старого асфальта и назвали это «твердым покрытием».
В конце прошлого года в беседе с корреспондентом V102.RU глава Еланского района Дмитрий Литвинов в качестве причины с застоем воды на улице назвал населенного пункта в низине и на слиянии двух рек. Он также заявил, что весной 2023 года власти провели грейдирование, уложили песочную подушку с твердым слоем, но признал, что дорога снова «раскисла».
При этом чиновник не смог ответить на вопрос, будет ли заасфальтирована дорога на улице Подольская.