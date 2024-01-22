Расследования

Бастрыкин займется чиновниками Волгоградской области из-за потопа в поселке сирот

Расследования 22.01.2024 10:32
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22.01.2024 10:32


Транспортными проблемами детей-сирот из Елани Волгоградской области теперь займется СК РФ. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате ведомства, Александр Бастрыкин поручил передать туда уголовное дело по факту халатности при обустройстве транспортной инфраструктуры на улице Подольская, где были построены дома для сирот. Ранее в СК РФ обратились владельцы домовладений, подъезд к которым периодически затапливает, что превращает дорогу в месиво и не дает возможности людям ни выйти, ни выехать из домов.
Так, в очередной раз дорогу затопило в конце прошлого года. Скорая отказывается выезжать по вызовам сирот, так как машины застревали в грязи. Жителям домов проблематично даже было выкинуть мусор – можно было остаться без обуви. Хозяева коттеджей вынуждены были вновь попросить помощи у Александра Бастрыкина.
Напомним, первый раз дети-сироты обращались к главе СК РФ  весной прошлого года, когда затопило из дома. После этого СУ СК по Волгоградской области организовало проверку по статье «Халатность». Освободить дома из водного плена удалось только после того, как спецтехника в течение нескольких часов откачивала талые воды. В администрации Еланского района тогда заверяли, что в этом году на улице Подольская уложат твердое покрытие.
Однако никакой дороги на улице не появилось. Чиновники засыпали дорогу битыми кирпичами, кусками старого асфальта и назвали это «твердым покрытием».
В конце прошлого года в беседе с корреспондентом V102.RU глава Еланского района Дмитрий Литвинов в качестве причины с застоем воды на улице  назвал  населенного пункта в низине и на слиянии двух рек. Он также заявил, что весной 2023 года власти провели грейдирование, уложили песочную подушку с твердым слоем, но признал, что дорога снова «раскисла».
При этом чиновник не смог ответить на вопрос, будет ли заасфальтирована дорога на улице Подольская.

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