Сегодня, 7 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рано утром совершил рабочую поездку в Серафимовичский район. Глава региона осмотрел обновленную школу, благоустроенный городской парк, новую станцию водоподготовки и другие социально значимые объекты. Но цель поездки, как выяснилась, носила не только инспекционный и ознакомительный характер.





– Задача любой рабочей поездки – не только посмотреть, как реализованы проекты, а прежде всего сформировать планы на будущее. Посмотреть, что нужно сделать в том или ином муниципальном образовании, чтобы по-настоящему повысить качество жизни людей, – пояснил Бочаров. – И, конечно, в Серафимовиче мы видим хорошие изменения, проекты, реализованные с высоким качеством. Хорошо помним, что здесь было, проведенные работы дают возможность нам думать о будущем, заложенная основа позволяет нам принять дополнительные меры, выделить ресурсы, и начать новый этап реализации данного проекта.





В средней школе № 1 города Серафимовича 1983 года постройки, которую посетил губернатор, был проведен капитальный ремонт по государственной программе «Развитие образования». В общеобразовательном учреждении полностью заменены инженерные коммуникации, обновлен фасад, отремонтированы пищеблок, актовый зал, библиотека и медкабинет. В ходе капремонта получилось выделить крыло, задействованное под школу искусств, в которой занимается более 400 человек. Пришкольную территорию после завершения ремонта привели в порядок и благоустроили. В этой школе обучаются 500 детей, работают профильные классы и «Точка роста», а выпускники демонстрируют стабильно высокие баллы на ЕГЭ.





Благоустройство было проведено и в городском парке по нацпроекту «Жилье и городская среда». На этой общественной территории появились мощеная плиткой пешеходная зона, современное освещение, скамейки, проведено озеленение. Позднее в парке обустроили Аллею Героев и мемориал «Лица Победы» в память о земляках — участниках войны и тружениках тыла.





– Когда мы заходили на объект от парка было только одно название, - отметил глава региона. – Сейчас это прекрасное место. Понимаем, что еще несколько лет необходимо для того, чтобы он стал хорошей общественной территорией, соединенной непосредственно с монастырем.

Андрей Бочаров побывал и на станции водоподготовки, которую реконструировали по региональному проекту «Чистая вода» и нацпроекту «Жилье и городская среда». Оборудование было изношено более чем на 80%. Сейчас здесь построены насосная станция второго подъема, блоки водоочистки, два резервуара чистой воды. Теперь более восьми тысяч жителей Серафимовича обеспечены качественной питьевой водой.





– Мы помним просьбы и обращения людей, связанные с питьевой водой на территории Серафимовича, и тот проект, который мы реализовали, уже работает, дает качественную питьевую воду. Но при этом у нас остается ряд проблем, связанных с водоснабжением, в связи с чем проводится большая работа, направленная на замену трубопроводов, водоводов, – сказал губернатор Андрей Бочаров.

В Доме культуры «Дон» глава региона ознакомился уже с итогами модернизации, проведенной по нацпроекту «Культура». В здании обновили фасад, зрительный зал, звуковое и световое оборудование, установили систему кондиционирования. Сегодня здесь работают 15 творческих коллективов, в которых занимаются порядка 350 жителей всех возрастов. А завершилась поездка на центральной площади Серафимовича, где установлена стела «Рубеж Сталинградской доблести».





Напомним, что это почетное звание присвоено городу в 2023 году, памятный знак открыт в 2024-м. Проведено благоустройство самой площади с заменой покрытия, освещением и озеленением.

– Работа продолжается и сегодня, в ходе рабочей поездки, мы еще раз поговорим о вопросах развития муниципальных образований региона – это одна из главных задач, которая стоит перед нами и эти вопросы будут являться приоритетными при принятии бюджетных решений. По итогам рабочих поездок, в течение 2026-2027 годов, необходимо сформировать качественные планы развития муниципальных образований на долгосрочный период. Подводя итог – задачи, которые мы ставили – решены, создана хорошая, прочная основа и наступает новый этап развития, – резюмировал губернатор.





Ранее с аналогичной поездкой Андрей Бочаров побывал в Урюпинске, где также отметил много положительных изменений к лучшему.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области