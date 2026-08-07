



Заторопившийся водитель устроил дорожное «месиво» на мосту через Волгу. В массовом ДТП пострадали два человека.

Авария на мосту в сторону Краснослободска началась с тарана – не рассчитавший дистанции 18-летний водитель Lada Priora врезался в Hyundai Solaris. От удара корейская иномарка отлетела на левое металлическое ограждение, а после ударила своего «собрата» – ехавшую по встречку Hyundai Sonata.





На этом вечерние злоключения автомобилистов, увы, не закончились. Машина предполагаемого виновника ДТП перевернулась на крышу и зацепила Lexus.

– В массовой аварии пострадали водитель Hyundai Solaris – его доставили в больницу. Помощь медиков понадобилась и пассажиру Hyundai Sonata. А вот водитель иномарки после осмотра на месте отказался от госпитализации, – прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области