Андрей Бочаров обсудил планы развития Серафимовича с активом района

Сегодня, 7 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после осмотра обновленных социальных и коммунальных объектов в Серафимовиче провел встречу с активом муниципального образования, на которой обсудил дальнейшие перспективные планы развития территории, сообщили в обладмине.

На встрече прозвучало, что в ближайшие три года работа по развитию Серафимовичского района продолжится. Запланирован капитальный ремонт еще двух школ, строительство ФАПа в удаленном хуторе, создание многофункциональной спортивной площадки, новый этап благоустройства набережной, а также подготовка к обновлению музея А.С. Серафимовича.

– Особое внимание в ходе встречи было уделено поддержке участников СВО и членов их семей. Всего в Волгоградской области действует 51 мера поддержки, доказавших свою востребованность и эффективность, – рассказали в администрации региона.

Напомним, что губернатор в ходе рабочей поездки в Серафимовичский района осмотрел капитально отремонтированную школу, благоустроенный городской парк, новую станцию водоподготовки, Дом культуры и другие объекты.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области