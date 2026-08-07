В Орловском пруду утонул 20-летний волгоградец





В Волгоградской области на фоне 40-градусной жары случилась очередная трагедия на воде. Сегодня днем в Орловском пруду утонул 20-летний юноша.

К берегу водоема молодой житель Городищенского района приехал с родственниками. Как именно произошла трагедия пока не сообщается, однако известно, что тело волгоградца поднимали водолазы.

В СУ СК России по Волгоградской области объявили о начатой процессуальной проверке и выяснении всех причин ЧП.

К концу недели Волгоград раскалился до +42 градусов. В поисках спасительной прохлады горожане потянулись к воде. Однако в ГКУ «Служба спасения» подчеркивают, что без соблюдения простейших правил безопасности безобидный отдых на речке может привести к трагедии.

– При резком погружении разгоряченного тела в холодную воду происходит спазм сосудов, выброс адреналина и резкое сужение коронарных сосудов, – напоминают волгоградские спасатели. – Это нарушает кровоснабжение органов, повышает давление и может привести к инсульту, инфаркту или остановке сердца. В такую жаркую погоду на пляжах существуют и другие риски – перегрев на солнце, обезвоживание, ожоги кожи и переохлаждение.

Как пережить волгоградскую жару безо всяких потерь, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказывала врач-терапевт Елена Ясько.

Фото Андрея Поручаева