



Прокуратура Саратовской области подала иски о признании недействительными контрактов на благоустройство, заключённых в 2025 году с компаниями «Строй путь», «Спецстрой» и строительным контролёром «Алгоритм». Как передает ИА «СарИнформ», общая сумма, которую надзорное ведомство требует взыскать в бюджет – 570 миллионов рублей.

По данным проверки, власти Вольского и Хвалынского районов незаконно способствовали победе этих подрядчиков в муниципальных конкурсах на благоустройство территорий школ и детских садов. Работы начались до подписания контрактов, что является нарушением. При этом качество выполнения оказалось низким, однако заказчики приняли работы и оплатили их в полном объёме.

Нарушения были выявлены летом 2026 года в ходе проверки, инициированной председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Выяснилось, что ООО «Спецстрой» уже имело проблемы с законом: в 2023 году компанию привлекли к ответственности за коммерческий подкуп, а её руководителя признали виновным по статье УК РФ. Организации был запрещён доступ к госзакупкам, однако в 2023–2025 годах она заключила 36 контрактов на общую сумму 512 миллионов рублей в Саратове, Балакове, Вольске и Хвалынске.

Прокуратура направила в Арбитражный суд три иска о признании этих контрактов недействительными. В случае удовлетворения требований компании-нарушители обязаны будут вернуть бюджетные средства.

Учредитель и директор «Спецстроя» Хачик Симонян, в июле 2026 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве объектов в Вольском районе.

Скандал с подрядами привёл к кадровым перестановкам: в конце июня глава администрации Вольского района Евгений Сафонов был отправлен в отставку, на его место назначен Сергей Егоров, экс-зампред правительства Саратовской области.

Фото: архив V102.RU