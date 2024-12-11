Глава Еланского района Литвинов задержан по подозрению в коррупции





11 декабря в Волгоградской области правоохранители задержали главу Еланского района Дмитрия Литвинова. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновник подозревается в получении взятки. Кадры того, как руководителя в наручниках конвоируют от местной прокуратуры в автозак, публикуют Telegram-каналы.





В правоохранительных органах региона от комментариев по произошедшему отказываются, однако собственные источники редакции арест Литвинова подтвердили. Ему вменяется коррупционное преступление.

Напомним, ранее, 6 апреля 2024 года, был арестован глава Елани Александр Гугучкин. Тогда информация случайно просочилась в средства массовой информации. При этом о причинах задержания, а также о дальнейшей судьбе руководителя до сих пор никакой информации в открытом доступе нет.

Фото и видео: Елань новости / t.me