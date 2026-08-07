



Празднование Дня физкультурника в Новоаннинском районе Волгоградской области перенесли из-за 40-градусного пекла.

– Решение принято для обеспечения безопасности здоровья участников и гостей праздника, а также во избежание тепловых ударов при длительном нахождении на солнце, – сообщили в администрации района.

В программу праздника, который разделяют все приверженцы спорта, его организаторы включили перетягивание каната, подъем гири на время, а также микс из отжиманий, подтягиваний, качания пресса и наклонов. Спортивную искру в юных участниках соревнований планировали зажечь семейным забегом с родителями.

О новой дате Дня физкультурника в Новоаннинском районе обещают сообщить позже.

По прогнозам синоптиков, 40-градусная жара продержит Волгоградскую область в своих крепких объятиях до конца недели. После этого погода нажмет на кнопку «Стоп» и позволит горожанам выдохнуть при температуре не выше +30.

Фото из архива V102.ru