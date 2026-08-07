



Всего за неделю на дорогах Волгограда произошла 21 авария. Жертвами столкновений стали два человека.

Печальную летнюю статистику озвучили сегодня в областном главке МВД. С 27 июля по 2 августа в Волгограде зарегистрировали 21 ДТП, в которых пострадали 22 человека. Четверо из них – дети.

– Столкновения, увы, не обошлись без жертв. В авариях на дорогах Волгограда погибли два человека, – прокомментировали в полиции.

Для сокращения потока ДТП на улицах города проводят профилактические рейды.

Только сегодня корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали о массовой аварии на «танцующем» мосту через Волгу. Не рассчитав адекватного расстояния до ближайшей машины, 18-летний водитель Lada Priora пошел на таран, потянув за собой еще три автомобиля. В столкновении пострадали три человека: один из них отказался от госпитализации.

Фото Павла Мирошкина