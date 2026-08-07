Росводресурсы уменьшили сбросы на Волжской ГЭС

Росводресурсы установили новый график работы Волгоградского гидроузла. Как сообщили в федеральном ведомстве, с 11 августа по 10 сентября через плотину Волжской ГЭС будет проходить 6-7 тысяч кубометров воды в секунду. Напомним, до 10 августа этот объем будет составлять 8,5 тысячи кубов.

По прогнозу Росгидромета, в августе приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 14,7-18,7 км3 (144% от нормы) при норме 11,6 км3. При этом наибольший приток прогнозируется в Нижнекамское (197% от нормы), Камское (160% от нормы) и Куйбышевское (153% от нормы) водохранилища. Меньше всего воды будет в Горьковском водохранилище (71% от нормы).