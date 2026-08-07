



Волгоградские спасатели назвали один из самых опасных пляжей в регионе. По их словам, из-за мощнейшего течения отдыхающие там горожане все чаще оказываются в экстремально опасных ситуациях.

– Так называемый «Козий» пляж на Ахтубе у поселка Рабочий – излюбленное место отдыха как у местных жителей, так и у приезжающих волгоградцев, – рассказали в ГКУ «Служба спасения». – Однако вода в этом месте таит серьезную угрозу.

Не подозревая опасности из-за тихой глади, отдыхающие буквально за несколько секунд могут отстать от берега из-за мощного подводного течения, предупреждают в «Службе спасения».

– В последние недели унесенные течением горожане все чаще не могут самостоятельно справиться со стихией и нуждаются в помощи спасателей, – добавили в ведомстве. – В зоне особого риска находятся, конечно же, дети и подростки. Они, как, впрочем, и многие взрослые до последнего не осознают подстерегающей их опасности.

Волгоградцев просят не играть с судьбой в русскую рулетку и заходить в воду только на проверенных пляжах.

Сегодня на фоне 40-градусной жары в Орловском пруду утонул 20-летний юноша. После его гибели следователи начали процессуальную проверку для выяснения всех причин трагедии.

Фото Павла Мирошкина