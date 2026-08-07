



17-летний юноша пропал в Волгоградской области. Владислав Косаков днем 6 августа вышел во двор своего дома и бесследно исчез. Как рассказала приемная мама подростка, из-за ментальных особенностей молодой человек плохо ориентируется на местности и не может находиться на улице без присмотра взрослых. Телефона с собой у подростка не было, но могла быть небольшая сумма денег, которой хватит на автобусный билет.

К поискам Владислава уже подключились местные жители. Были осмотрены окрестности, заброшенные дома, но безрезультатно. Вполне возможно, что юноша уже покинул пределы района. К поисковой операции планирут также присоединиться волонтеры отряда Лиза Алерт.



Приметы пропавшего – темно-русые волосы, карие глаза. Особые приметы – шрамы на лбу и на затылке. Был одет в черную футболку и черные шорты.



Всем, кто видел подростка, просьба сообщить информацию по телефонам 102 или 112.