Волгоградцев призывают вовремя отчитаться о доходах и уплатить НДФЛ

В Волгоградской области продолжается декларационная кампания. В УФСН России по региону напомнили, что отчитаться о полученных доходах должны те, кто продал недвижимость или ценные бумаги, получил дорогой подарок, выиграл в лотерею или получил доход от сдачи недвижимости в аренду.

Несмотря на то, что сроки подачи декларации о доходах, полученных в 2025 году, а также уплаты сумм начисленного налога истекли 30 апреля и 15 июля соответственно, обязанность физического лица задекларировать и уплатить налог на доходы не отменяется. Несвоевременное исполнение обязанности законодательством наказывается штрафами и пеней.

Обязательно декларировать нужно такие доходы, как:

- доход от сдачи имущества в аренду;

- доход от продажи движимого и недвижимого имущества, находившегося в собственности гражданина менее минимального срока владения (3 года или 5 лет);

- дорогие подарки, полученные не от близких родственников;

- выигрыши в лотерею небольших сумм (до 15 000 рублей);

- доход от продажи ценных бумаг, цифровых финансовых активов и валют;

- от источников за пределами РФ (в том числе проценты по вкладам в иностранных банках).

Налоговые органы осуществляют информирование налогоплательщиков о необходимости представления декларации, в том числе через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. В личном кабинете можно не только проверить сведения о своих доходах и начислениях, но и заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ, а также уплатить начисленный налог в онлайн режиме.

При наличии документов, подтверждающих право на освобождение от налогообложения либо на применение налоговых вычетов (например, подтверждающих срок владения имуществом свыше минимального, документов для вычетов и иных подтверждающих документов), их следует представить. Это можно также сделать через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также по почте в налоговый орган по месту жительства.

Фото из архива V102.RU