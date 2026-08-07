



«Баня» под открытом небом продолжить парить Волгоградскую область до конца недели. Однако уже на следующей неделе выносливые горожане получат долгожданную передышку. Подробнее о прогнозе на ближайшие недели – в материале ИА «Высота 102».

– Довольно жаркая погода от +33 до +38, а местами и до +40 градусов сохранится в регионе вплоть до воскресенья, – комментирует врио начальника отдела гидрометеообеспечения ЦГМС Михаил Гордеев. – А вот в понедельник нас ждет прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет понижение температуры до +27 – +30 градусов. Вместе с весьма ощутимым похолоданием в регион придут кратковременные дожди с грозами.





Во второй половине августа Волгоград задышит полной грудью – по прогнозам синоптиков, температура воздуха уже не будет подниматься выше +30 градусов.

– До 24 августа регион будет прогреваться максимум до +29. А в последние дни лета мы ожидаем понижение температуры до +22 – +27 градусов, – отмечает Михаил Гордеев. – Осадков во второй половине августа ожидается меньше нормы. То есть вполне комфортная погода с легкой прохладцей. До +30 температура может подниматься только в отдельные дни.

К концу недели Волгоградская область оказалась во власти 40-градусной жары. Как справиться со зноем без потерь для собственного здоровья, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

А в видеосюжете проекта «Люди для людей» показали, как волгоградские коммунальщики спасают дороги от испепеляющего солнца.

Фото Геннадия Гуляева