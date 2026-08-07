Волгоградцы стали чаще жаловаться на блокировки счетов





В волгоградском отделении Банка РФ фиксируют рост недовольства клиентов финансовых учреждений в связи с отказом в проведении операций и ограничением использования счета. Однако у экспертов есть на это объяснение. Это связано с мерами, которые принимает регулятор для защиты граждан от мошенников: коммерческий банк имеет право на время «заморозить» перевод, если подозревает, что клиент находится под воздействием аферистов. Также кредитная организация может приостановить доступ к картам или онлайн-банкингу, если информация о человеке содержится в базе данных мошеннических операций.

- В новом законе «Антифрод 2.0», который принят Госдумой летом этого года, установлен период, во время которого данные граждан могут находиться в базе о мошеннических операциях. Если человек попал туда впервые — сведения исключат через год. Если повторно — через три года. Если уголовное дело по факту мошенничества прекратят, реквизиты исключат досрочно. При этом, как и прежде, у жителей региона остается право оспорить включение реквизитов в базу данных. Закон вступит в силу в следующем году, — прокомментировал управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Всего в первом полугодии 2026 года жители Волгоградской области направили в Банк России почти 2,2 тысячи жалоб. Это на 6% меньше, чем за такой же период прошлого года. Примерно половину от общего количества составили жалобы на коммерческие банки – количество претензий уменьшилось почти на 20%.

В то же время потребители финансовых услуг региона стали меньше жаловаться на проблемы в автокредитовании (-43%) и с выдачей ипотеки (-7%).

Снизилось количество жалоб и на финансовых аферистов – с почти двухсот в январе-июне прошлого года до 126 в нынешнем. Так, волгоградцы реже сообщали о случаях кибермошенничества, в том числе о применении методов психологического воздействия.

А вот количество жалоб на микрофинансовые организации возросло. Волгоградцев зачастую не устраивал процесс реструктуризации долга и процедура возвращения денег за допуслуги. Рост жалоб спровоцировала в том числе деятельность так называемых раздолжнителей - недобросовестных компаний, которые обещают заемщикам полное списание долгов без последствий.



