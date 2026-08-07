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Общество

Били на суше и в море: Минобороны подвело итог недели массированных ударов по целям на Украине

Общество 07.08.2026 13:16
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07.08.2026 13:16


Вооруженные Силы РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием по целям на Украине, связанным с ВСУ. Удары также наносились с помощью БПЛА.

По данным Минобороны, в результате поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Удары наносились и по морским портам, а также прибрежной инфраструктуре, которые ВСУ используют для накопления и ремонта военной техники, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

За неделю уничтожено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ, в том числе 31 сухогруз и три буксира.

Группировка «Север» взяла под контроль населенный пункт Анискино Харьковской области, а также населенные пункты Белый Колодезь, Устиновка и Бакшеевка Харьковской области и Рыжевка Сумской области. ВСУ потеряли до 1640 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 105 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили свыше 1495 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка за неделю продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и бригады теробороны. Враг потерял более 1335 военнослужащих и порядка 200 единиц спецтехники.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». На этом направлении противник потерял свыше 2375 военнослужащих и технику.

Группировка «Восток» в течение недели освободила населенные пункты Любицкое и Зарница Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 2505 военнослужащих и более сотни единиц спецтехники и оборудования.

Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты. ВСУ на этом направлении за неделю потеряли до 250 военнослужащих, около 150 единиц спецтехники.

Кроме того, средства ПВО сбили 91 управляемую авиационную бомбу, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 6575 БПЛА самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.

Фото из архива Минобороны

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