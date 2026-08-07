Ростовчане дышат воздухом с опасной концентрацией формальдегида





В двух жилых микрорайонах Ростова-на-Дону – Советском и Первомайском – специалисты выявили высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Как передает Привет-Ростов, об этом говорится в отчете регионального министерства природных ресурсов по итогам 2025 года.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в районах жилых комплексов Левенцовский и Платовский. Средняя концентрация формальдегида на этих территориях превысила предельно допустимую норму более чем в 12 раз. Максимальные разовые показатели также оказались выше установленных гигиенических нормативов.

Помимо формальдегида, в пробах воздуха обнаружены повышенные уровни уличной пыли, фенола и диоксида азота.

В региональном минприроды подчеркнули, что мониторинг качества воздуха продолжается во всех крупных промышленных центрах Ростовской области. Данные обследований регулярно публикуются в открытом доступе.