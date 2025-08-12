Суд ужесточил приговор по делу экс-главы Елани Гугучкина





В Волгоградской области по требованию прокуратуры ужесточил приговор по уголовному делу экс-главы Елани Александра Гугучкина. Волгоградский областной суд вынес решение о назначении реального срока для директора МКУ «Благоустройство» Еланского городского поселения Вячеслава Маскаева.

Напомним, что 15 мая Еланский районный суд приговорил Александра Гугучкина по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) к шести годам колонии общего режима. Маскаев по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения) получил 3,6 лет условно. Условный срок и обжаловала прокуратура.

Уточняется, что одновременно в Волгоградском областном суде приговор в отношении Александра Гугучкина обжаловала его защита. Адвокаты просили суд оправдать подзащитного или направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

– Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона, назначив Маскаеву вместо условной меры наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, в суде было доказано, что экс-глава Еланского городского поселения Гугучкин, получил взятку за решение вопроса о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного предпринимателя. Вину в инкриминируемых деяниях глава муниципалитета не признал, директор МКУ - признал в полном объеме.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по материалам УФСБ России по Волгоградской области. Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео задержания Александра Гугучкина и Вячеслава Маскаева.

На фото Вячеслав Маскаев